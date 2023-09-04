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16:30, 4 сентября 2023 года В Орле налогового инспектора взяли с поличным при получении взятки В обмен на деньги сотрудница УФНС должна была временно освободить общество с ограниченной ответственностью от выездных проверок.



Фото: СУ СК России по Орловской области

В Орловской области налоговый инспектор обвиняется в получении взятки. Уголовное дело расследуют в региональном СУ СК.



По данным следствия, женщина получила от генерального директора общества с ограниченной ответственностью 460 тысяч рублей в обмен на невключение ООО в планы выездных налоговых проверок регионального УФНС в течение последующих пяти лет.



Инспектора задержали с поличным. Она полностью признала вину. Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.

"Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Орловской области, а также материалов служебной деятельности УФНС России по Орловской области", – сообщили в региональном СУ СК.





Артем Ежаков



