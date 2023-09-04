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19:30, 4 сентября 2023 года В Орловской области к приемке после ремонта готовят три учреждения культуры В порядок привели школу искусств и два музея.



Фото: районная газета "Новосильские вести"

Капитальный ремонт объектов прошел в рамках нацпроекта "Культура". По информации пресс-службы областного правительства, завершились работы в Малоархангельской детской школе искусств. Они обошлись в 11,9 миллиона рублей. Также в порядок привели Мценский краеведческий музей имени Г.Ф. Соловьева. Стоимость ремонта составила 3,8 миллиона рублей.



На обновление Новосильского краеведческого музея было направлено 17,3 миллиона рублей. Сейчас идет благоустройство прилегающей территории. Все три объекта подготавливают к приемке.





Ксения Солоухина



