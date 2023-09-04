В Орловской области к приемке после ремонта готовят три учреждения культуры
В порядок привели школу искусств и два музея.
Фото: районная газета "Новосильские вести"
Капитальный ремонт объектов прошел в рамках нацпроекта "Культура". По информации пресс-службы областного правительства, завершились работы в Малоархангельской детской школе искусств. Они обошлись в 11,9 миллиона рублей. Также в порядок привели Мценский краеведческий музей имени Г.Ф. Соловьева. Стоимость ремонта составила 3,8 миллиона рублей.
На обновление Новосильского краеведческого музея было направлено 17,3 миллиона рублей. Сейчас идет благоустройство прилегающей территории.