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18:30, 4 сентября 2023 года Юные орловские лесники посадили около сотни деревьев и кустарников на территории области Также ребята развешивали кормушки для птиц и убирали мусор в лесах.





На Орловщине продолжают заниматься экологическим воспитанием подрастающего поколения. Так, за первые шесть месяцев текущего года 128 юных жителей региона посадили 99 деревьев и кустарников, сделали и развесили 27 гнездовий и 891 кормушку для птиц, а также разработали и распространили более сотни буклетов по лесоохранной агитации. Кроме того, ребята очистили от мусора 36,1 гектара лесного фонда. По информации пресс-службы областного правительства, на региональном этапе всероссийского смотра-конкурса "Лучшее школьное лесничество" победителем стала команда "Березка" жудерской школы Хотынецкого района. Объединение планирует принять участие в федеральном этапе тематического соревнования.





Ксения Солоухина



