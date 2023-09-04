Директор орловского лицея №18 поборется за победу в профессиональном конкурсе
Оксана Позднякова вышла в финал всероссийского соревнования.
Стартовал финальный этап всероссийского профессионального конкурса "Директор года России". В числе участников – директор лицея №18 города Орла Оксана Позднякова. Сейчас идет подготовка визитной карточки, в которой демонстрируется "формула успеха". По итогам 2023-го лицей вошел в десятку лучших на Орловщине по поступлению выпускников в ведущие вузы страны.
А учитель начальных классов Валерия Хохлова стала финалистом регионального этапа конкурса "Педагогический дебют", где заняла второе место.