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15:00, 4 сентября 2023 года Болховские медики завершили командировку в ЛНР Врачи помогали в проведении диспансеризации населения Троицкого района ЛНР.



Фото: газета "Болховские куранты"

Специалисты Болховской ЦРБ завершили работу по обследованию населения в Троицком районе ЛНР. Об этом сообщает газета "Болховские куранты".



Медики выполнили 325 исследований маммографии и 115 флюорографии. Выявлено три пациента с подозрением на онкологию, а также признаки мастопатии и других заболеваний. У двух человек подтвердилась пневмония.



Мобильный комплекс Болховской ЦРБ работал в ЛНР с 21 по 30 августа. Вместе с коллегами в ЛНР работали специалисты Покровской ЦРБ.





Артем Ежаков



