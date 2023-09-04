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14:30, 4 сентября 2023 года
Под Орлом прошел четвертый фестиваль "Записки охотника"Поклонники творчества Тургенева и любители охоты собрались в Спасском-Лутовинове.
В минувшие выходные музей-заповедник "Спасское-Лутовиново" принял четвертый фестиваль "Записки охотника". В его рамках прошло шоу-презентация пород легавых собак.
Гости увидели выставку охотничьих трофеев, подсадных уток, ловчих птиц, а также смогли попробовать блюда из дичи и полюбоваться реконструкцией дворянской охоты с борзыми на зайца.
Главным событием фестиваля стала реконструкция дворянской конной охоты на зайцев.
Татьяна Тимохина
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