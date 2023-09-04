Главная » Новости



14:00, 4 сентября 2023 года В Орловской области жителей аварийных домов расселят раньше срока На эти цели дополнительно выделили более миллиарда рублей.



Фото: архив

Программа переселения орловцев из ветхого жилья идет с опережением срока. Показатель выполнен более чем на 100%. Ранее по решению Правительства РФ на эти цели было направлено более миллиарда рублей сверхлимитно.Благоустроенные квартиры жители региона получат на два года раньше запланированного. В 2023-м квадратными метрами обеспечат почти 600 семей, закупка квартир уже началась.



По информации тг-канала "Телеграммы из Орла", всего в рамках программы расселят более трех тысяч человек, что позволит полностью ликвидировать жилищный фонд, признанный аварийным до 1 января 2017 года.





Ксения Солоухина



