В Железнодорожном районе Орла 75-летняя женщина попала под колеса иномарки

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12:30, 4 сентября 2023 года
В Железнодорожном районе Орла 75-летняя женщина попала под колеса иномаркиОна переходила дорогу в неположенном месте.
Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области
Авария случилась в прошлое воскресенье, 3 сентября, на улице 3-я Курская. Возле дома № 2 "Форд" сбил женщину, которая пересекала проезжую часть в неположенном месте, рядом с пешеходным переходом.
Как сообщили в региональном УГИБДД, 75-летняя орловчанка получила телесные повреждения. Госпитализация пострадавшей не потребовалась.
Ксения Солоухина
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