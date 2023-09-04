Орловская область доставила гуманитарный груз танковому и минометному полкам

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13:00, 4 сентября 2023 года
Орловская область доставила гуманитарный груз танковому и минометному полкамТам служат 80 жителей региона.
Фото: Сергей Лежнев
Гуманитарный груз на фронт отвезли на минувших выходных в два полка, где служат 80 орловцев. Все необходимое для участников СВО удалось собрать в кратчайшие сроки.
Как сообщил на своей странице в соцсетях советник губернатора Сергей Лежнев, посылку сформировали по заявке солдат. В нее вошли: утеплитель, пленка, бензиновый генератор, топоры, ножовки, молотки, гвозди и лопаты.
Также бойцам передали маскировочные сети, дождевики, тактические рюкзаки, 50 портативных газовых плит, одежду и обувь, предметы личной гигиены, медицинские изделия и продукты.
Ксения Солоухина