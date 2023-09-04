Орловская область доставила гуманитарный груз танковому и минометному полкам

Там служат 80 жителей региона.

Фото: Сергей Лежнев

Гуманитарный груз на фронт отвезли на минувших выходных в два полка, где служат 80 орловцев. Все необходимое для участников СВО удалось собрать в кратчайшие сроки.





Как сообщил на своей странице в соцсетях советник губернатора Сергей Лежнев, посылку сформировали по заявке солдат. В нее вошли: утеплитель, пленка, бензиновый генератор, топоры, ножовки, молотки, гвозди и лопаты.







