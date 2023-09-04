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11:00, 4 сентября 2023 года В Орле загорелся электросамокат после столкновения со "Шкодой" ДТП случилось на улице Бурова.



Фото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области

Авария произошла 3 сентября в 17.50. Водитель 46 лет ехал по Московскому шоссе на "Шкода Рапид" и на регулируемом перекрестке при повороте налево столкнулся с электросамокатом, которым управлял 38-летний мужчина.



По информации отдела пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области, электросамокат загорелся. В результате его водитель получил телесные повреждения.





Сергей Силаев



