В Орле загорелся электросамокат после столкновения со "Шкодой"
ДТП случилось на улице Бурова.
Фото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области
Авария произошла 3 сентября в 17.50. Водитель 46 лет ехал по Московскому шоссе на "Шкода Рапид" и на регулируемом перекрестке при повороте налево столкнулся с электросамокатом, которым управлял 38-летний мужчина.
По информацииотдела пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области, электросамокат загорелся. В результате его водитель получил телесные повреждения.