В Болхове построили спортплощадку рядом со школой

Работы проведены в рамках нацпроекта "Образование".
Фото: газета "Болховские куранты"
Около школы №3 в Болхове завершено обустройство полосы препятствий для проведения уроков ОБЖ и ежегодных районных военных сборов среди учащихся 10-х классов. Старые спортивные снаряды были демонтированы. Они не соответствовали требованиям безопасности.
По информации местной газеты "Болховские куранты", оборудована полоса препятствий, заасфальтирована дорожка для разбега. Установленные спортивные снаряды школьники будут использовать на уроках физкультуры.