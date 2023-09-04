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8:30, 4 сентября 2023 года "Велодень" в Орле перенесен на поздний срок Он должен был пройти 10 сентября.



Фото: архив "Вести-Орел"

Запланированный в Орле на 10 сентября "Велодень" по представлению УМВД России переносится на более поздний срок. Об этом сообщили в сообществе мероприятия в "ВКонтакте". "Мы надеемся встретиться с вами в этом сентябре", – заявили в группе.





Артем Ежаков



