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11:58, 3 сентября 2023 года В Орле дали старт гастрономическому фестивалю "Тургеневский бережок" Он проходит уже в шестой раз.



Фото: мэрия Орла, Ирина Костина

На аллее Славы перед входом в городской парк Орла открылся VI гастрономический фестиваль "Тургеневский бережок" (0+). В программе – игры и мастер-классы, выставка-ярмарка с орловскими брендами продуктов и напитков, дегустация блюд, приготовленных по старинным рецептам. Один из них – свиной язык в луковом варенье. Рецепт нашли в библиотеке, осовременили и сегодня будут возрождать.



Вместе с шеф-поваром Ильей Лазерсоном гости выберут лучший орловский хлеб и мед. Мастер уже показал орловцам, как готовить брускетту.









Программа рассчитана до 19:00.





Артем Ежаков



