Ильинская школа получила современное цифровое оборудование
Оно куплено в рамках национального проекта «Образование».
Фото районной газеты "Трибуна хлебороба"
В Ильинскую школу Хотынецкого района поступило новое цифровое оборудование. Об этом сообщает региональный информационный портал.
Здесь появились четыре интерактивные панели, три видеокамеры и пять многофункциональных устройств. Скоро поступит 61 ноутбук.
Многофункциональная цифровая панель поможет учителям в демонстрации материала, на практических занятиях, при проведении презентаций и культурных мероприятий. Панели установили в кабинете начальных классов и центре "Точка роста".