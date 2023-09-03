Орловские патрульные задержали 14 человек из списка федерального розыска
Таковы итоги работы ППС за семь месяцев текущего года.
Фото: УМВД России по Орловской области
В январе – июле сотрудниками отдельного батальона патрульно-постовой службы УМВД России по городу Орлу было зафиксировано 70 преступлений и выявлено свыше 4950 административных правонарушений на территории областного центра. Патрульными задержаны 14 граждан, находящихся в федеральном розыске.
В составе батальона есть кавалерийский взвод. Его сотрудники патрулируют зоны массового отдыха граждан, лесопарковые, лесные и дачные массивы. На дежурствах выявлено 56 административных правонарушений.
2 сентября сотрудники ППС отметили вековой юбилей со дня создания службы в системе органов внутренних дел.