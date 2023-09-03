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15:00, 3 сентября 2023 года Орловские патрульные задержали 14 человек из списка федерального розыска Таковы итоги работы ППС за семь месяцев текущего года.



Фото: УМВД России по Орловской области

В январе – июле сотрудниками отдельного батальона патрульно-постовой службы УМВД России по городу Орлу было зафиксировано 70 преступлений и выявлено свыше 4950 административных правонарушений на территории областного центра. Патрульными задержаны 14 граждан, находящихся в федеральном розыске.



В составе батальона есть кавалерийский взвод. Его сотрудники патрулируют зоны массового отдыха граждан, лесопарковые, лесные и дачные массивы. На дежурствах выявлено 56 административных правонарушений.



2 сентября сотрудники ППС отметили вековой юбилей со дня создания службы в системе органов внутренних дел.





Артем Ежаков



