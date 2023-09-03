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14:00, 3 сентября 2023 года Резидент ТОР "Мценск" инвестирует в развитие производства сотни миллионов рублей Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.



Фото: архив "Вести-Орел"

Резидент территории опережающего экономического развития "Мценск" "Завод профессионального оборудования" дополнительно вложит 700 миллионов рублей в реализацию проекта по развитию оконной и дверной фурнитуры для систем из ПВХ. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков, его слова приводит региональный информационный портал.



Деньги будут направлены на закупку нового производственного оборудования. Сегодня завод может ежегодно выпускать более 10 миллионов комплектов фурнитуры. Со следующего года здесь планируют переход на двухсменный режим работы и увеличение производственной мощности.





Артем Ежаков



