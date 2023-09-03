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17:00, 3 сентября 2023 года На Орловщине заработала система долговременного ухода за пенсионерами и инвалидами Участие в проекте принимают центры соцобслуживания населения Орла, Орловского муниципального округа и Ливен.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орловской области с 1 сентября начала действовать система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Участие принимают центры соцобслуживания населения Орла, Орловского муниципального округа и Ливен. Программа выполняется в рамках нацпроекта "Демография".



Социальный пакет долговременного ухода предоставляется бесплатно. Он включает обслуживание и социальное сопровождение. Под каждого подопечного будет создаваться индивидуальный список услуг.



Также на базе центров соцобслуживания заработают бесплатный прокат технических средств реабилитации и школа ухода. В приоритете – инвалиды и ветераны СВО.





Артем Ежаков



