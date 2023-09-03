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11:00, 3 сентября 2023 года Орловский ипподром принял соревнования на кубок губернатора Гости смогли увидеть не только конные бега, но и стать участниками множества активностей.



Фото: портал правительства Орловской области

2 сентября на орловском ипподроме прошли бега на кубок губернатора. Как сообщает региональный информационный портал, в испытаниях лошадей рысистых и верховых пород приняли участие наездники из Курской и Орловской областей, Александровского и Злынского конезаводов.



Для гостей выступили творческие коллективы Орловщины и соседних регионов. Работала интерактивная площадка "Казачья удаль", выставка промыслов и ремесел.







Как отмечается, орловский ипподром продолжает развиваться. Уже скоро здесь запланировано строительство гостиничного комплекса и крытого манежа.





Артем Ежаков



