В Орле доступно онлайн-прикрепление к поликлинике №3
Сделать это можно на сайте медучреждения.
Фото: архив "Вести-Орел"
Жители Орла могут дистанционно оформить прикрепление к поликлинике №3. Об этом сообщает региональный информационный портал.
Прикрепление доступно с помощью специальной кнопки, размещенной на сайте медучреждения. Получив обращение, поликлиника несколько дней будет его рассматривать. Результат поступит в личный кабинет гражданина на Госуслугах и на электронную почту. В случае одобрения заявки, пациенту нужно будет прийти с паспортом в регистратуру и подписать заявление.