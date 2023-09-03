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10:00, 3 сентября 2023 года В Орле доступно онлайн-прикрепление к поликлинике №3 Сделать это можно на сайте медучреждения.



Фото: архив "Вести-Орел"

Жители Орла могут дистанционно оформить прикрепление к поликлинике №3. Об этом сообщает региональный информационный портал.



Прикрепление доступно с помощью специальной кнопки, размещенной на сайте медучреждения. Получив обращение, поликлиника несколько дней будет его рассматривать. Результат поступит в личный кабинет гражданина на Госуслугах и на электронную почту. В случае одобрения заявки, пациенту нужно будет прийти с паспортом в регистратуру и подписать заявление.





Артем Ежаков



