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16:13, 2 сентября 2023 года В Орле досрочно возобновили горячее водоснабжение Заводского района Об этом сообщили в мэрии Орла.



Фото: архив "Вести-Орел"

Из-за реконструкции Красного моста в Орле ранее было задержано возобновление горячего водоснабжения в части домов Заводского района. Как сообщили в городской администрации, накануне вечером жители 22 домов по улицам Гагарина, Розы Люксембург, Нормандия-Неман, Левый берег Оки и Черкасской, а также переулку Воскресенскому получили ресурс, хотя говорилось о подаче теплоносителя 7 сентября.



В мэрии подчеркнули, что если горячая вода не вернулась, то стоит оставить заявку в свою управляющую компанию на обработку внутренних систем водоснабжения и подачи теплоносителя.





Артем Ежаков



