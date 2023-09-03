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16:00, 2 сентября 2023 года

ФК "Орел" разгромил молодежку "Калуги"

В воротах хозяев побывало восемь безответных мячей.

Фото: архив "Вести-Орел"

Футбольный клуб "Орел" продолжает борьбу за самые высокие места в первенстве Союза федераций футбола "Центр".

2 августа команда сыграла на выезде с молодежным составом "Калуги". Итог встречи – разгромная победа "Орлов" со счетом 8:0. Дублем отметился Евгений Рагулькин. На его счету мог быть и хет-трик, но он не смог забить пенальти. По голу на свой счет записали Евгений Мерцалов, Иван Щербаков, Артем Лукша, Георгий Борисов, Максим Широков, Егор Ручкин.

Следующий матч в рамках первенства ФК "Орел" проведет 9 сентября. "Зелено-белые" примут дома "Елец".


Анастасия Дорохова
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