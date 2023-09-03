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17:00, 2 сентября 2023 года Курсанты-первокурсники орловской академии ФСО приняли присягу Гостями на торжественной церемонии стали губернатор Андрей Клычков, председатель облсовета Леонид Музалевский и многие другие.



Фото: портал правительства Орловской области

2 сентября курсанты первого курса академии ФСО торжественно приняли военную присягу. В начале церемонии на строевой плац вынесли государственный флаг Российской Федерации и боевого знамя учебного учреждения.



Как сообщил региональный информационный портал, присягу приняли более 300 человек. После этого подразделения академии прошли торжественным маршем, а затем состоялся плац-концерт.



Среди почетных гостей на торжестве были губернатор Орловской области Андрей Клычков, председатель облсовета Леонид Музалевский, главный федеральный инспектор по Орловской области Леонид Соломатин, митрополит Орловский и Болховский Тихон.





Артем Ежаков



