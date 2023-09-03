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14:47, 2 сентября 2023 года Под Орлом проходит первый день фестиваля "Записки охотника" Для гостей организовано множество активностей.



Фото: Татьяна Тимохина

В музее-заповеднике "Спасское-Лутовиново" проходит первый день фестиваля "Записки охотника" (0+). Для гостей организовано множество активностей, включая шоу-презентацию пород легавых собак. Четверолапых здесь представили порядка 300 человек.



Еще здесь организована выставка охотничьих трофеев, подсадных уток , ловчих птиц . Гости смогли попробовать блюда из дичи и полюбоваться реконструкцией дворянской охоты с борзыми на зайца.







3 сентября фестиваль продолжится. В 11:00 стартует второй день всероссийской выставки легавых и ретриверов. В 17:00 пройдет церемония награждения.





Артем Ежаков



