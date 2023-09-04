Главная » Новости



7:00, 4 сентября 2023 года В Орле предложили организовать бесплатные уроки тенниса для детей участников СВО Идею озвучили председателю Общественной палаты Орла Александру Лабейкину.



Фото: архив "Вести-Орел"

На этой неделе председатель Общественной палаты Орла Александр Лабейкин провел первый прием граждан. Жительницы города Рада Еремина и Лара Захарова предложили организовать бесплатные занятия большим теннисом для детей участников СВО.



Как заявили сами инициаторы, для занятий уже созданы условия. Александр Лабейкин сообщил, что поддерживает предложения и проконсультируется по этому вопросу с руководителем регдепартамента физической культуры и спорта Алексеем Берестовым.





Артем Ежаков



