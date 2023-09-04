Орловские наездники успешно выступили на первенстве России по троеборью
Соревнования прошли в Подмосковье.
Фото: БУ ДО ОО " Конно-спортивная школа"
Орловские наездники успешно выступили на Первенстве России по троеборью. Дарья Бодрикова на лошади по кличке Коста-Рика заняла пятое место среди юниоров, Анастасия Маховых и Океания выиграли юношеское первенство.
Самый молодой спортсмен Сергей Попов и его Коко Мадемуазель заняли шестое место в зачете среди юношей.
В командном первенстве среди юношей Орловская область заняла третье место.