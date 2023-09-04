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3:00, 4 сентября 2023 года Орловцам напомнили об их правах при оплате проезда Разъяснения дал КУ ОО "Организатор перевозок".



Фото: архив "Вести-Орел"

Орловских перевозчиков и водителей продолжают проверять на порядок соблюдения правил пользования валидаторами и приема платежей. В связи с этим КУ ОО "Организатор перевозок" напомнил орловцам об их правах при оплате проезда.



Водитель не имеет права требовать от пассажира оплаты через онлайн-перевод по номеру телефона или номеру карты.

Шофер обязан предоставить по требованию пассажира проездной билет.



При неисправном или отсутствующем валидаторе перевозчик (его представителем выступает водитель автобуса) обязан оказать услугу без взимания платы. Требования покинуть салон автобуса в данном случае незаконны.



При оплате с помощью единого социального проездного билета водитель вправе потребовать от пассажира документы, удостоверяющие личность и подтверждающие право на льготу. При отсутствии таковых проезд оплачивается на общих основаниях.





Артем Ежаков



