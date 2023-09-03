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13:03, 2 сентября 2023 года В Орле 3 сентября пройдет гастрономический фестиваль "Тургеневский бережок" Гостей ждет встреча с поваром Ильей Лазерсоном, дегустация блюд, выставки и мастер-классы.



Фото: архив "Вестей"

Гастрономический фестиваль пройдет в воскресенье, 3 сентября, на аллее Славы перед входом в городской парк. Стартует мероприятие в 11.00. По информации мэрии, в нем примет участие шеф-повар Илья Лазерсон, вместе с которым гости выберут лучший орловский хлеб и мед. Там же пройдет дегустация блюд, приготовленных по старинным рецептам, и сырный баттл.



Помимо того, в этот день можно посетить тематические мастер-классы и выставку-ярмарку, где представят орловские леденцы, крафтовые сыры, мясные деликатесы, чай и сладости.





Ксения Солоухина



