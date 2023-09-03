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14:00, 2 сентября 2023 года Орловские спасатели провели уроки безопасности в школах Ребята повторили теорию и познакомились со служебной собакой Таей.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В День знаний спасатели встретились с учениками школ № 2, 3 и 51, где провели профилактические мероприятия. В их рамках юным орловцам напомнили телефоны экстренных служб, а также рассказали, как вести себя в опасных условиях.



- Такие уроки необходимы для восстановления после летних каникул навыков безопасного поведения на дорогах и в транспорте, а также правильных действий при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.



Помимо теоретической части, ребят ожидало знакомство с кинологом и служебной овчаркой Таей, которая продемонстрировала свои способности, выполнив различные команды.





Ксения Солоухина



