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13:01, 2 сентября 2023 года Орловчанка сделала сюрприз своей дочери, вернувшись из зоны СВО Долгожданная встреча прошла в 49-й школе.



Фото: Татьяна Тимохина

В зоне СВО женщина была операционной медсестрой. Туда она оправилась добровольно. Накануне она вернулась домой и первым делом поспешила увидеть свою дочь, которая еще не знала, что мама вернулась.



Встреча после долгой разлуки состоялась в 49-й школе, где учится девочка. Эмоции сдержать было трудно: мама с дочкой плакали от счастья и крепко обнимали друг друга.



Через две недели участница спецоперации снова вернется на фронт.





Ксения Солоухина



