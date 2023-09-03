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18:00, 2 сентября 2023 года Орловщина доставила две посылки бойцам, находящимся на кременном направлении В нее вошло спецоборудование, стройматериалы, продукты и одежда.



Фото: архив "Вестей"

Гуманитарный груз весом 2,2 тонны на кременное направление доставил заместитель мэра Орла Сергей Филатов. Как сообщает пресс-служба городской администрации, орловцам, участвующим в спецоперации, передали генераторы, аккумуляторы, антенну, бинокли, рации. Также в посылку вошли продукты, средства личной гигиены, форма и обувь.



Кроме того, Орловская область продолжает доставку питьевой воды на фронт. В общей сложности в зону СВО из региона привезли 390 тонн.





Ксения Солоухина



