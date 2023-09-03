Главная » Новости



11:05, 2 сентября 2023 года Почти семь тысяч орловских педработников получили компенсацию на оплату коммунальных услуг Общая ее сумма превысила 80 миллионов рублей.



Фото: архив "Вестей"

На сегодняшний день в регионе денежную компенсацию на оплату ЖКУ получают 6 925 педагогических работников. За восемь месяцев текущего года она составила 87 миллионов рублей. Такие данные приводит тг-канал "Телеграммы из Орла".



Получить данную меру поддержки могут работники образовательных учреждений, которые трудятся и проживают в сельской местности, а также те, кто уже вышел на пенсию.





Ксения Солоухина



