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20:53, 1 сентября 2023 года В нескольких муниципалитетах Орловщины пройдет "народная приемка" Жители региона оценят качество благоустройства в областном центре и районах.



Фото из архива

Проект "народная приемка" продолжается в Орловской области. В ближайшее время она затронет четыре муниципальных образования. Об этом в рамках прямого эфира 1 сентября сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.



– На очереди народной приемки в поселке Стрелецкий Орловского МО, в селе Русский Брод Верховского района, в Дмитровске и Орле, - уточнил глава региона.







Сергей Силаев



