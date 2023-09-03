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20:49, 1 сентября 2023 года В Орловской области 354 школы распахнули свои двери За парты сели почти 78 тысяч учеников.



Фото из архива

Такую статистику представил глава региона Андрей Клычков во время прямого эфира в социальных сетях 1 сентября.



– 1750 педагогических работников задействовано. Это те люди, кто помогает, обеспечивает получение нашими детьми необходимого опыта и знаний, - сказал губернатор.



Напомним, первоклассников в 2023 году – 7,8 тысячи человек.





Сергей Силаев



