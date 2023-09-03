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9:00, 2 сентября 2023 года

В сентябре в Орловской области проведут шесть ярмарок вакансий

Они пройдут в районных центрах занятости.

Фото: архив сайта "Вести-Орел"

Первая сентябрьская ярмарка стартует 4 числа в Мценском районе. Сахарный комбинат предложит несколько вакансий: оператор пульта управления, грузчик, токарь, весовщик, машинист насосных установок, лаборант химанализа и другие.

Во вторник, 5 сентября, такие мероприятия пройдут в Заводском районе Орла, а также в Залегощенском. Работу жителям региона предложат два сельхозпредприятия и другие компании.

В Орловском округе ярмарка вакансий состоится 12 сентября. Там орловцы смогут выбрать одну из вакансий: бухгалтер, повар, врач-невролог, администратор, кухонный рабочий, официант, мойщик посуды.

В ярмарке, которая пройдет в Советском районе Орла 14 сентября, примет участие кадровая служба колл-центра, которая ищет специалистов по обработке заявок.

В центре занятости Новосильского района посетителей, желающих трудоустроиться, ждут 22 сентября. Об этом сообщает региональный департамент социальной защиты.

Узнать подробнее о работодателях и графике можно здесь.


Ксения Солоухина
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