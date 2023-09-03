Орловский первоклассник рассказал, что хочет стать врачом
На первые уроки он пойдет уже в понедельник.
Почти 7 800 первоклассников, включая Михаила Лысикова, впервые сядут за школьные парты в Орловской области. Всего в регионе учебный год начался для 78 тысяч школьников.
Михаил Лысиков, ученик школы №20 города Орла, рассказал, что хочет стать врачом. Первые шаги к школьной жизни сделаны: собран портфель, рассказано стихотворение. Михаил отметил, что желал изучать французский язык, но по совету отца возьмется за английский.
Мама первоклассника призналась, что готовиться к поступлению начали еще в новогодние праздники. Теперь классный руководитель Татьяна Монашова будет воспитывать будуших выпускников в течение четырех лет.