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20:30, 1 сентября 2023 года Орловский первоклассник рассказал, что хочет стать врачом На первые уроки он пойдет уже в понедельник.





Почти 7 800 первоклассников, включая Михаила Лысикова, впервые сядут за школьные парты в Орловской области. Всего в регионе учебный год начался для 78 тысяч школьников.



Михаил Лысиков, ученик школы №20 города Орла, рассказал, что хочет стать врачом. Первые шаги к школьной жизни сделаны: собран портфель, рассказано стихотворение. Михаил отметил, что желал изучать французский язык, но по совету отца возьмется за английский.



Мама первоклассника призналась, что готовиться к поступлению начали еще в новогодние праздники. Теперь классный руководитель Татьяна Монашова будет воспитывать будуших выпускников в течение четырех лет.









Всеволод Трифонов



