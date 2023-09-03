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20:00, 1 сентября 2023 года В Орловской области начали принимать заявления о голосовании на дому Это можно сделать несколькими способами.



Фото: архив

Обратиться с заявлением о голосовании вне помещения можно до 10 сентября 14.00. Орловцы могут письменно подать заявление, передать его через третьих лиц, позвонить по телефону.



Как рассказали в избирательной комиссии Орловской области, проголосовать на дому могут те, кто не может прийти на избирательный участок в дни голосования по уважительной причине: состоянию здоровья, из-за инвалидности, необходимости ухода за лицами, которые в этом нуждаются.



Выборы губернатора Орловской области запланированы на 8, 9 и 10 сентября 2023 года.





Сергей Силаев



