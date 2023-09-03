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5:00, 2 сентября 2023 года

В России смягчили условия по IT-ипотеке

Теперь к специалистам не предъявляются требования по минимальной зарплате.

Фото: архив сайта "Вести-Орел"

Правительство Российской Федерации смягчило условия по получению ипотеки для IT-специалистов. Решение позволит еще большему количеству россиян получить ипотечный кредит на выгодных условиях.

Ранее в городах-миллионниках для получения льготного кредита IT-специалистам необходимо было зарабатывать не менее 120 тысяч рублей в месяц. В остальных городах и населенных пунктах этот уровень составлял 70 тысяч рублей в месяц. Минимальная зарплата специалистов, работающих в Москве, должна была составлять не менее 150 тысяч рублей в месяц, - уточнили в пресс-службе правительства РФ.

Льготная ипотечная программа была запущена по инициативе главы государства Владимира Путина в 2022 году. Льготная ставка составляет до 5% годовых, первоначальный взнос – от 15%.


Сергей Силаев
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