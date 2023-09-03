Летом в орловских лагерях отдохнуло более 23 тысяч детей
На территории региона функционировало 270 мест отдыха.
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Летом в лагерях Орловской области побывало 23 046 детей. Организация отдыха детей и их оздоровления находилась на контроле управления Роспотребнадзора по региону.
Как рассказали в пресс-службе ведомства, работники пищеблоков обследовались на кишечные инфекции, а сотрудники стационарных лагерей – на COVID-19.
Вспышек инфекционных и неинфекционных заболеваний в течение оздоровительной кампании 2023 года не выявлено. Большая часть нарушений носила режимный характер и была устранена в ходе проверок.