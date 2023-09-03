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19:30, 1 сентября 2023 года Летом в орловских лагерях отдохнуло более 23 тысяч детей На территории региона функционировало 270 мест отдыха.



Фото: архив

Летом в лагерях Орловской области побывало 23 046 детей. Организация отдыха детей и их оздоровления находилась на контроле управления Роспотребнадзора по региону.



Как рассказали в пресс-службе ведомства, работники пищеблоков обследовались на кишечные инфекции, а сотрудники стационарных лагерей – на COVID-19.

Вспышек инфекционных и неинфекционных заболеваний в течение оздоровительной кампании 2023 года не выявлено. Большая часть нарушений носила режимный характер и была устранена в ходе проверок.





Сергей Силаев



