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3:00, 2 сентября 2023 года

С 1 сентября в России вступили в силу ряд законов, направленных на повышение качества образования

Рассказываем о них подробнее.

Фото: архив сайта "Вести-Орел"

С 1 сентября 2023 года в РФ вступили в силу несколько законопроектов. Часть из них направлена на повышение качества образования в школах.

• Учащиеся младших классов по всей стране получат бесплатное горячее питание (Все государственные и муниципальные школы в стране будут предоставлять ученикам 1-4 классов бесплатное горячее питание не реже раза в день)

• Изменения в школьном образовании (К новому учебному году в школах должны были привести основные общеобразовательные программы в соответствии с федеральными. Эта норма закона вводит единые для всей страны основные образовательные программы)

• Платные дороги будут бесплатными для школьных автобусов (Школьные автобусы смогут ездить по платным дорогам бесплатно. Норма распространится на все автобусы, которые перевозят организованные группы детей, например, на экскурсии, в лагеря отдыха.


Сергей Силаев
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