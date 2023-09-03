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3:00, 2 сентября 2023 года С 1 сентября в России вступили в силу ряд законов, направленных на повышение качества образования Рассказываем о них подробнее.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

С 1 сентября 2023 года в РФ вступили в силу несколько законопроектов. Часть из них направлена на повышение качества образования в школах.



• Учащиеся младших классов по всей стране получат бесплатное горячее питание (Все государственные и муниципальные школы в стране будут предоставлять ученикам 1-4 классов бесплатное горячее питание не реже раза в день)



• Изменения в школьном образовании (К новому учебному году в школах должны были привести основные общеобразовательные программы в соответствии с федеральными. Эта норма закона вводит единые для всей страны основные образовательные программы)



• Платные дороги будут бесплатными для школьных автобусов (Школьные автобусы смогут ездить по платным дорогам бесплатно. Норма распространится на все автобусы, которые перевозят организованные группы детей, например, на экскурсии, в лагеря отдыха.





Сергей Силаев



