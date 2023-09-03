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18:30, 1 сентября 2023 года Орловская область подала 40 заявок на соискание главной просветительской премии России Всего общество "Знание" получило более 13 тысяч проектов со всей страны.



Фото: сайт премии

Среди орловских заявок представлен научно-просветительский проект "Звонок для учителя". Это цикл интервью в жанре "науч-поп", посвященных творческому наследию выдающихся педагогов. Гостями эфира стали заслуженные деятели образования Орловской области.



По информации пресс-службы областного правительства, еще один проект под названием "Незримые свидетели войны" посвящен культуре и искусству, работе библиотек и архивов в военные годы. Для педагогов лекции и выставки стали иллюстрациями к некоторым к урокам.



Все заявки пройдут многоэтапный отбор, а лучшие из них войдут в шорт-лист. После чего их оценит жюри на заседании в октябре. В октябре-ноябре на сайте премии и в соцсетях пойдет голосование.





Сергей Силаев



