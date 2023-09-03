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19:00, 1 сентября 2023 года

Юные джазмены из Орла стали одними из лучших в стране

Отличился оркестр "NO Смокинг".


На всероссийском джаз-фестивале орловский оркестр "NO Смокинг" вошел в дюжину лучших исполнителей. Шоу прошло в Санкт-Петербурге при поддержке "Президентского фонда культурных инициатив"

За артистичность, профессионализм, репертуар и музыкальные сюрпризы коллектив был отмечен экспертами и поклонниками музыки. Организаторы предоставили музыкантам возможность записи в профессиональной студии и съемки видеоклипа. Один из партнеров фестиваля подарил оркестру электрогитару.

Коллектив вырос из выпускников оркестра "Прометей", созданного Андреем Журиным при Орловской хоровой школе. Помимо прометеевцев в составе оркестра есть студенты и выпускники музыкального колледжа.
 



Татьяна Тимохина
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