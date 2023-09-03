Орловщина приняла семью из Токмака с девятью детьми
Уже скоро ребят станет больше.
В Орловскую область семья Горват из города Токмака Запорожской области приехала пару недель назад. У Виктории и Андрея семь мальчиков и две девочки. Собраться в школу им помогли в региональном детском фонде.
Сейчас супруги ждут десятого ребенка. Многодетная семья уже определилась – свой быт будут строить на Орловщине. Андрей по образованию пекарь-кондитер, но готов освоить и новую профессию. Виктория хотела бы иметь работу, связанную с детьми.