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18:00, 1 сентября 2023 года Орловщина приняла семью из Токмака с девятью детьми Уже скоро ребят станет больше.





В Орловскую область семья Горват из города Токмака Запорожской области приехала пару недель назад. У Виктории и Андрея семь мальчиков и две девочки. Собраться в школу им помогли в региональном детском фонде.



Сейчас супруги ждут десятого ребенка. Многодетная семья уже определилась – свой быт будут строить на Орловщине. Андрей по образованию пекарь-кондитер, но готов освоить и новую профессию. Виктория хотела бы иметь работу, связанную с детьми.





Юлия Опанасюк



