В Ливнах открыли новый корпус школы №2

Теперь учебное учреждение откажется от второй смены.
Фото: архив "Вести-Орел"
В День знаний в ливенской школе №2 открыли пристройку на 450 учеников. Об этом сообщаеттг-канал "Принт-ТВ". Участниками церемонии стали первый заместитель губернатора Орловской области в правительстве региона Владимир Ивановский, глава Ливен Сергей Трубицин и другие почетные гости.
Теперь учеба здесь будет идти только в первую смену. Помимо учебных классов, в корпусе есть спортивный и актовый залы, столовая с пищеблоком.