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15:00, 1 сентября 2023 года В Ливнах открыли новый корпус школы №2 Теперь учебное учреждение откажется от второй смены.



Фото: архив "Вести-Орел"

В День знаний в ливенской школе №2 открыли пристройку на 450 учеников. Об этом сообщает тг-канал "Принт-ТВ". Участниками церемонии стали первый заместитель губернатора Орловской области в правительстве региона Владимир Ивановский, глава Ливен Сергей Трубицин и другие почетные гости.



Теперь учеба здесь будет идти только в первую смену. Помимо учебных классов, в корпусе есть спортивный и актовый залы, столовая с пищеблоком.



В новом корпусе уже прошли классные часы.





Артем Ежаков



