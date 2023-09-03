Главная » Новости



14:30, 1 сентября 2023 года Орловский госуниверситет пополнили около пяти тысяч первокурсников В вузе прошла торжественная линейка, посвященная Дню знаний.



Фото: пресс-служба правительства Орловской области

1 сентября на площадке перед фундаментальной библиотекой ОГУ имени И. С. Тургенева состоялся праздник, посвященный Дню знаний. Гостями праздника стали губернатор Орловской области Андрей Клычков, зампред облсовета Михаил Вдовин, сенатор ФС РФ Василий Иконников, митрополит Орловский и Болховский Тихон.



Глава региона назвал Орловский госуниверситет флагманом высшего образования области и отметил активную патриотическую позицию студентов, их помощь участникам СВО.



Орловский госуниверситет пополнили около пяти тысяч первокурсников. Их поприветствовал ректор Александр Федотов:

"Сегодня мы с гордостью и радостью принимаем вас в нашу большую и дружную семью, в которой более 17 тысяч студентов из 64 стран мира и около двух тысяч преподавателей", – цитирует ректора региональный информационный портал. Сегодня ОГУ объединяет 12 институтов, 13 факультетов, три гимназии и три филиала. Обучение ведется более чем по 350 образовательным программам.





Артем Ежаков



