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13:00, 1 сентября 2023 года В городском парке Орла открыли "Кванториум" Теперь детский технопарк будет работать в здании бывшего клуба "Сфера".





1 сентября в городском парке Орла открыли отремонтированное здание "Кванториума". Детский технопарк теперь будет расположен по адресу: улица Максима Горького, 36А.



Площадь здания – более двух тысяч квадратных метров, оборудование перевезли из дворца пионеров и школьников имени Гагарина. На первом этаже будут зоны для массовых мероприятий, на втором – лаборатории.



Всего за год получить дополнительное образование по шести направлениям здесь смогут до 800 детей.









Татьяна Тимохина



