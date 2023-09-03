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15:30, 1 сентября 2023 года

Штурмовикам 254-го полка доставили машину и оборудование от Орловской области

Груз доставлен в район Кременной.

Фото: архив "Вести-Орел"

Орловская делегация вновь передала гуманитарный груз в район Кременной. Его получили штурмовики 254-го полка. В нем служат жители Орловщины.

Как сообщает региональный информационный портал, бойцам передали особое оборудование: квадрокоптер, тепловизор, смартфон, антенны к рациям, тактические шлемы, активные наушники, принтер.

Традиционно в посылку вошло продовольствие и гигиенические средства. Также бойцам раздали 20 тонн бутилированной воды, вручили детские письма, посылки из дома, дубликат знамени Победы, флаги Орловской области и России.

Руководитель регдепартамента физической культуры и спорта Алексей Берестов и директор стадиона имени Ленина Александр Родин передали бойцам адаптированный под условия СВО УАЗ "Фермер".

В данный момент в регионе для участников СВО собирают порядка 20 посылок.


Артем Ежаков
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