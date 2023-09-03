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14:00, 1 сентября 2023 года Школа №37 города Орла установила рекорд по числу первоклассников В первый раз за парты сел 191 ребенок.





В Орле школа №37 имени Катукова установила рекорд по количеству первоклассников – за парты сел 191 ребенок. Как сообщила мэрия, это семь первых классов. Всего учиться здесь будут 1525 ребят.



Первый звонок дали одиннадцатиклассник Максим Соложеницен и первоклассница Анита Оганесян. День знаний продолжился классными часами.





Артем Ежаков



