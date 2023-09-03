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12:00, 1 сентября 2023 года

Андрей Клычков провел открытый урок "Разговоры о важном" в лицее №40

Глава региона посмотрел с ребятами фильм о Великой Отечественной войне и ответил на вопросы детей.

Фото: тг-канал "Телеграммы из Орла"

1 сентября губернатор Орловской области Андрей Клычков провел открытый урок "Разговоры о важном" в лицее №40. Об этом сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла". Перед этим глава региона принял участие в торжественной линейке, начавшейся с исполнения государственного гимна России и подъема государственного флага.

На открытом уроке обсудили работу "русской больницы". Подпольный госпиталь помогал орловцам в годы оккупации. Здесь спасли жизни тысяч людей. Также губернатор и школьники посмотрели фильм, снятый ребятами из "Движения первых". Лента "Это выигранное сражение" рассказывает о подвигах врачей.

Глава региона рассказал о своих предках, участвовавших в Великой Отечественной войны, о любимых школьных предметах, о своих увлечениях и важности спорта. С губернатором школьники обсудили, как выбрать профессию, где в Орле можно получить IT-специальность, на какие предприятия промышленности может устроиться молодой специалист.


Артем Ежаков
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