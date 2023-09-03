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12:00, 1 сентября 2023 года Андрей Клычков провел открытый урок "Разговоры о важном" в лицее №40 Глава региона посмотрел с ребятами фильм о Великой Отечественной войне и ответил на вопросы детей.



Фото: тг-канал "Телеграммы из Орла"

1 сентября губернатор Орловской области Андрей Клычков провел открытый урок "Разговоры о важном" в лицее №40. Об этом сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла". Перед этим глава региона принял участие в торжественной линейке, начавшейся с исполнения государственного гимна России и подъема государственного флага.



На открытом уроке обсудили работу "русской больницы". Подпольный госпиталь помогал орловцам в годы оккупации. Здесь спасли жизни тысяч людей. Также губернатор и школьники посмотрели фильм, снятый ребятами из "Движения первых". Лента "Это выигранное сражение" рассказывает о подвигах врачей.



Глава региона рассказал о своих предках, участвовавших в Великой Отечественной войны, о любимых школьных предметах, о своих увлечениях и важности спорта. С губернатором школьники обсудили, как выбрать профессию, где в Орле можно получить IT-специальность, на какие предприятия промышленности может устроиться молодой специалист.





Артем Ежаков



