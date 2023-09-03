Главная » Новости



17:00, 1 сентября 2023 года В Орловской области поймали водителя с тремя килограммами конопли в багажнике Возбуждено уголовное дело.



Фото: УМВД России по Орловской области

На автодороге "Северный подъезд к городу Орлу" – Лунево – Моховое инспекторы остановили 33-летнего водителя. Правоохранители заподозрили, что мужчина нетрезв, и предложили пройти медосвидетельствование, на что получили отказ.



Оформляя протокол, инспекторы почувствовали странный запах. Он исходил из багажника, где лежали пакет и два рюкзака с коноплей общей массой более 3,3 килограмма. Водитель, заявил, что дикое растение он нашел в соседнем районе и собрал для личного использования.



Как сообщили в областном УМВД, было возбуждено уголовное дело. Мужчина отпущен под подписку о невыезде.





Артем Ежаков



