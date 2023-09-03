В Орловской области поймали водителя с тремя килограммами конопли в багажнике

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17:00, 1 сентября 2023 года
В Орловской области поймали водителя с тремя килограммами конопли в багажникеВозбуждено уголовное дело.
Фото: УМВД России по Орловской области
На автодороге "Северный подъезд к городу Орлу" – Лунево – Моховое инспекторы остановили 33-летнего водителя. Правоохранители заподозрили, что мужчина нетрезв, и предложили пройти медосвидетельствование, на что получили отказ.
Оформляя протокол, инспекторы почувствовали странный запах. Он исходил из багажника, где лежали пакет и два рюкзака с коноплей общей массой более 3,3 килограмма. Водитель, заявил, что дикое растение он нашел в соседнем районе и собрал для личного использования.
Как сообщили в областном УМВД, было возбуждено уголовное дело. Мужчина отпущен под подписку о невыезде.
Артем Ежаков