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17:00, 1 сентября 2023 года

В Орловской области поймали водителя с тремя килограммами конопли в багажнике

Возбуждено уголовное дело.

Фото: УМВД России по Орловской области

На автодороге "Северный подъезд к городу Орлу" – Лунево – Моховое инспекторы остановили 33-летнего водителя. Правоохранители заподозрили, что мужчина нетрезв, и предложили пройти медосвидетельствование, на что получили отказ.

Оформляя протокол, инспекторы почувствовали странный запах. Он исходил из багажника, где лежали пакет и два рюкзака с коноплей общей массой более 3,3 килограмма. Водитель, заявил, что дикое растение он нашел в соседнем районе и собрал для личного использования.

Как сообщили в областном УМВД, было возбуждено уголовное дело. Мужчина отпущен под подписку о невыезде.


Артем Ежаков
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