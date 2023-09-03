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10:22, 1 сентября 2023 года

Правительство Орловщины поздравило жителей региона с Днем знаний

За парты сегодня сели 77,8 тысячи школьников.

Фото: архив "Вести-Орел"

Уважаемые орловцы!

Поздравляем вас с Днем знаний!

Образование – потенциал, которым прирастает мощь нашей страны, благодаря которому мы можем реализовывать самые смелые планы. День знаний традиционно объединяет нас в едином порыве к самосовершенствованию и созиданию, открывает первоклассникам путь в большой мир, людей старшего поколения вдохновляет вспомнить чудесные школьные годы.

Орловская область является активным участником национальных проектов «Образование» и «Демография». Материально-техническую базу обновила каждая вторая школа. Обеспечена стопроцентная доступность дошкольного образования. Созданы важные институты развития детей. Поэтапно внедряется комплексный подход к образованию, который позволит обеспечить все отрасли экономики региона квалифицированными кадрами. Особые ожидания в этой сфере возлагаются на межвузовский кампус.

Успехи региональной системы образования обусловлены высочайшим профессионализмом работников сектора. Это люди, всей душой преданные своему делу, настоящие патриоты, творцы и мастера. В Год педагога и наставника все мы искренне благодарим учителей, которые дали нам правильные ориентиры, помогли определиться в жизни.

Уверены, орловские педагоги успешно справятся с задачами по введению нового образовательного стандарта, единой системы профориентации.

Дорогие друзья!

Крепкие многогранные знания, развитая культура, неподдельный патриотизма – залог мира и благополучия. Сделаем все, чтобы наши дети росли в свободной великой стране!

Крепкого здоровья, успеха, благополучия орловским школьникам, студентам, их наставникам и родителям!

С началом нового учебного года!


Правительство Орловской области
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